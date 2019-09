Le FCC battu à Berne

La rencontre de 1re Ligue de football entre le FC La Chaux-de-Fonds et la relève du BSC Young Boys s'est soldée par un échec samedi dans la banlieue bernoise. Le FCC s'est incliné 2-1 non sans avoir ouvert la marque. Denis Johic a scoré après quinze minutes de jeu. Les Bernois ont passé l'épaule grâce des réussites de Nicolas Bürgy sur penalty (42e) et Nico Maier (49e).

Au classement, après six journées, le FCC ne réalise pas une bonne opération. Il occupe le 10e rang. Mais il pourrait encore reculer en fonction des derniers matches de la journée. /mne