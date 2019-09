L’Homme bleu de retour à Neuchâtel

Créé à Neuchâtel il y a 20 ans, l’Homme bleu est ensuite parti en voyage à travers le monde, de la Suisse au Japon en passant par le vieux continent, l’Amérique du Nord, l’Inde ou encore le Sénégal durant deux décennies.

Cet ambassadeur au service de tous et ayant pour mission d’être attentif à l’autre, comme le décrit son concepteur André Kuenzy, est de retour au bercail.

Pour son 20e anniversaire, il propose une exposition créée en partenariat avec la ville de Neuchâtel.

« Blueman on tour », c’est un pavillon qui permet au visiteur de rentrer à l’intérieur de l’Homme bleu, d’y découvrir des clichés et vidéos de ses rencontres aux quatre coins de la planète. Les visiteurs sont attendus entre le 5 et le 20 septembre sur la place du Port. Ensuite, l’Homme bleu reprendra la route avec son exposition, pour Nantes et pour les autres Neuchâtel du monde. /cwi