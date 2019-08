Deux fois plus de vélos à la gare de Neuchâtel

Bonne nouvelle pour la petite reine. La Ville de Neuchâtel a annoncé dans un communiqué la construction d’un abri permettant l’accueil de 152 vélos sur deux niveaux sur l’espace de l’Europe à la gare de Neuchâtel. Dès la fin du mois de septembre, il y aura deux fois plus de places de stationnements. Ce projet s’inscrit dans la vision de mobilité durable à long terme de la commune qui souhaite promouvoir la mobilité douce et les moyens de transports combinés, tels que le vélo et le train. Il coûtera 184'000 francs et est pris en charge à 40% par la Confédération, les deux tiers restants étant financés par les CFF et la commune.

L’attribution des surfaces aux différents usages sera légèrement modifiée. L’espace de l’Europe sera entièrement dévolu aux piétons et aux vélos. Les motards et scootéristes bénéficieront de onze places supplémentaires du côté est du giratoire. Ces aménagements permettront une accessibilité facilitée depuis la chaussée et une meilleure sécurité autour de la nouvelle zone piétonne.