« Le Creux-du-Van, attraction-phare de la région »

Neuchâtel, une étape privilégiée sur le Grand Tour de Suisse.

L’itinéraire touristique lancé en 2015 par Suisse Tourisme traverse notre région de part en part. Idéalement placé à la croisée des chemins entre Lausanne, Berne et Bâle, le canton de Neuchâtel propose aux itinérants plusieurs attractions naturelles et culturelles. Citons entre autres une visite des villes des Montagnes, la Maison de l’Absinthe à Val-de-Travers ou encore le cirque rocheux du Creux-du-Van. C’est d’ailleurs ce dernier qui suscite, selon Suisse Tourisme, le plus d’intérêt auprès des touristes suisses et étrangers.

Nina Villars, responsable de projet média chez Suisse Tourisme :