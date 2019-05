Réaction du propriétaire de l’ancienne quincaillerie Kaufmann

Des questions de sécurité seraient à l’origine de la démolition d’une partie de l’ancienne quincaillerie Kaufmann située à La Chaux-de-Fonds. Dans un communiqué transmis ce lundi aux médias, la Fondation Dogival, propriétaire des immeubles de la rue du Marché, explique les raisons qui ont amené à la destruction d’une partie du massif.

Elle juge exagéré les termes utilisés par le conseiller communal Théo Huguenin-Elie, qui parlait sur nos ondes de « brigandage patrimonial ». Pour la fondation, ce vocabulaire est inadapté, si on sait que l’immeuble a reçu la note 6 à l’inventaire communal, la note 0 étant la meilleure et la note 7 signifiant que l’immeuble est perturbant et doit être démoli.

Le propriétaire ajoute que pendant la phase de déconstruction du massif ouest, il est apparu que la structure de cette partie était touchée par de nombreux vices de construction. Afin de prévenir un accident dû à l’instabilité des éléments, il a fallu se résoudre à déconstruire dans l’urgence un étage de plus que ce qui était prévu dans le permis à l’origine.

La fondation précise que chaque élément a été répertorié et stocké en vue de la reconstruction à l’identique des immeubles. /comm-rgi