Une fresque « plonkienne » décorera les ascenseurs de la gare

Le 10e anniversaire de l’inscription du Locle et de La Chaux-de-Fonds au patrimoine mondial aura une touche à la fois décalée et artistique. Le collectif Plonk et Replonk, basé à La Chaux-de-Fonds, va décorer le sous-voie menant aux nouveaux ascenseurs. Une fresque intitulée Quai 6 2/3 verra le jour d’ici la mi-juin. Cette œuvre, d’une hauteur de 35 mètres est la plus grande jamais réalisée par Jacques Froidevaux, Miguel-Angel Morales et Dimitri Wenker.

Cette fresque présentera un panorama du canton de Neuchâtel, du lac aux montagnes, avec à la fois des panoramas urbains et campagnards. « On aime bien raconter des histoires, et on a établi beaucoup d’histoires que les passagers pourront analyser. » a expliqué lundi devant la presse l'un des "Plonk" Miguel-Angel Morales.

Cette annonce marque la sortie du programme des festivités qui rythmeront les 10 ans de l’inscription au patrimoine mondial pour les deux villes du Locle et de La Chaux-de-Fonds. Dans ce cadre festif, une nouvelle fresque de street art verra aussi le jour sur la place du 1er août au Locle dans le courant du mois de juillet. /lre