Le budget passe la rampe à Val-de-Travers

Le Conseil général de Val-de-Travers a approuvé le budget 2019 qui affiche un déficit de 3,5 millions de francs. Seuls les trois élus des Verts s’y sont opposés.

Le législatif s’est par ailleurs montré favorable, dans l’ensemble, à un rapport concernant la redynamisation du Centre sportif régional. Ce rapport fait suite à un postulat des Verts, de l’UDC et de l’indépendant. L’exécutif a fait appel un organisme externe pour réaliser une étude accompagnée d’un plan de développement. Cette étude montre les forces et les faiblesses du Centre sportif régional. Il présente également les pistes destinées à améliorer la situation de cette infrastructure située à Couvet. La stratégie à mettre en place consiste à travailler sur plusieurs axes : l’image, l’offre et le fonctionnement.

Le Conseil général de Val-de-Travers a par ailleurs accepté une motion socialiste qui invite l’exécutif à réaliser l’inventaire du patrimoine immobilier de la Commune. /msa