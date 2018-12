L'encouragement au covoiturage se poursuit

Partager sa voiture avec ses collègues pour se rendre au travail, un réflexe qui continuera d’être encouragé dans la région. Le Projet Covoiturage de l'Arc jurassien va survivre au-delà de la période de financement Interreg. A ce jour, 150 entreprises participent au dispositif, ce qui représente potentiellement 38'000 salariés. « Environ 25% de ces personnes covoiturent régulièrement ou occasionnellement », indique Mireille Gasser, secrétaire générale d'arcjurassien.ch. « C'est un grand succès. Le but du projet Interreg est de donner des impulsions. Et le dispositif a montré sa pertinence ».

Ce bilan positif a amené la France voisine et les quatre cantons concernés - Neuchâtel, Vaud, Jura et Berne - à poursuivre cette action. « Côté suisse, nous sommes partis sur un coût d'environ 150'000 francs par an, dont les deux tiers seraient payés par les cantons », ajoute Mireille Gasser.