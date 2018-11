Quarante façons d’aimer l’absinthe

De l’apéritif au dessert, il existe de multiples façons d’intégrer l’absinthe à table. Le livre « Absinthe, quarante recettes à la Fée verte » vient de paraître aux éditions Livreo-Alphil. Les auteurs sont des Neuchâtelois passionnés de cuisine. Aurélie Brunner est une éducatrice spécialisée de métier qui a créé un blog culinaire: ladelicieuserie.ch. C’est elle qui a également réalisé les photographies illustrant chaque recette. Son petit-cousin, Yann Klauser, dirige la Maison de l’absinthe à Môtiers. Il a suivi un apprentissage de cuisinier avant d’intégrer l’École hôtelière de Lausanne.

La plupart des recettes sont des inventions ou des réinterprétations. Et quelques-unes sont authentiques comme le fameux soufflé glacé Mitterrand. Aurélie Brunner et Yann Klauser ont bien cherché: il n'existait jusque-là qu'un seul livre de recettes à l'absinthe, une publication aujourd'hui épuisée, parue en Suisse alémanique et non traduite.



Le vernissage du livre a lieu samedi 1er décembre dès 16h30 à la librairie Le Cabinet d’amateur à Neuchâtel. Une séance de dédicace est prévue le 14 décembre à la librairie Payot à Neuchâtel. /msa