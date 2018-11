Une horloge qui penche pour parler du développement durable

L’Association de l’horloge qui penche est officiellement née samedi 27 octobre à Fleurier. Elle compte cinq membres (qui ne sont pas tous vallonniers) et a pour mission de sensibiliser la population au développement durable. Le président, Michel Bourreau, est horloger. Pour ce projet, il s’est entouré d’un autre horloger, Fabrice Calderoli, d’un horloger micromécanicien, Sylvain Müller, d’un ancien responsable recherche et développement, Francis Dieras et du sculpteur Étienne Krähenbühl.

Un prototype grandeur nature a déjà été réalisé. La véritable horloge qui penche sera construite par la suite, avec des matières plus sophistiquées comme le titane et la céramique, quand les discussions en cours avec des partenaires potentiels auront abouti. Une poutre en acier rouillé sera fixée de biais sur un socle de béton comme arraché du sol. Dans cette poutre sera logé un mouvement avec un échappement spécifiquement conçu. L’horloge aura un pendule qui oscillera sur un côté et des mobiles qui teinteront, mais pas à chaque heure, puisque cet objet n’est pas prévu pour donner l’heure : l’aiguille des minutes fera un tour complet en une dizaine de minutes. L’aspect penché traduit l’idée de déséquilibre, d’un danger de chute, et les aiguilles qui tournent rapidement indiquent l’urgence d’agir face au temps qui passe vite.

L’horloge qui penche sera le vecteur permettant à l’association de faire parler du développement durable. Elle sera destinée à être exposée en différents lieux où des conférences sur le thème pourront être organisées. /msa