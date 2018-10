L'OFS fête ses 20 ans à Neuchâtel

Voilà maintenant 20 ans que l’Office fédéral de la statistique (OFS) a déménagé à Neuchâtel. Cette implantation s’était faite à l’époque dans le cadre d’un programme de décentralisation de l’Administration fédérale. Un programme qui a porté ses fruits, selon la Confédération, en renforçant la présence latine au sein de l’administration fédérale.

Le déménagement à Neuchâtel a permis de réunir sous un seul toit les différentes unités alors dispersées en ville de Berne. Cette opération a permis, toujours selon la Confédération, de réaliser des synergies et d’optimiser la production de la statistique publique, dont l’OFS est le centre de compétence.

En une vingtaine d’années, la composition du personnel de l’OFS, qui employait 856 personnes en 2017, s’est sensiblement modifiée. Les proportions de francophones et de résidents de la région de Neuchâtel ont considérablement augmenté entre 1998 et 2017 pour atteindre environ 53% de Romands. De même, plus du tiers du personnel résidait dans le canton de Neuchâtel.

Pour Jean-Nat Karakash, conseiller d’État, chef du Département de l’économie et de l’action sociale du Canton de Neuchâtel, il est primordial de disposer d’indicateurs statistiques de qualité pour objectiver, orienter et éclairer le pilotage politique. L’OFS est en outre un pôle d’emplois qui offre des postes à forte valeur ajoutée dans le canton de Neuchâtel. /rgi