Dubaï Papers : Henry de Croÿ conteste tout délit

Le prince Henry de Croÿ conteste publiquement les allégations de blanchiment d’argent et de fraude fiscale qui pèsent contre lui, dans le cadre de l'affaire des Dubaï Papers. Le financier belge l’a fait savoir récemment chez nos confrères de la RTS. Il s’en explique dans la dernière édition du Matin Dimanche. L’homme d'affaires, qui a résidé dans le canton de Neuchâtel et exercé des activités à Couvet, estime n’avoir commis aucune infraction pénale : « Le groupe Helin fait de la gestion de fortune. Il pratique l’optimisation fiscale, comme toutes les fiduciaires et toutes les banques suisses. Ce n’est peut-être pas très moral pour certains, mais ce n’est pas illégal au niveau de la loi ».



Henry de Croÿ précise aussi que l’inculpation dont il fait l’objet de la part de la justice genevoise porte sur un montant de 84 millions d’euros. Une somme réclamée par des clients du Groupe Helin. Selon le prince belge, cette somme serait gelée sur un compte de la société ADS securities. Actuellement, Henry de Croÿ dit être domicilé en Angleterre. /tho-gwe