Aménagements en vue à Noiraigue

Selon les estimations, entre 80'000 et 100'000 touristes passent chaque année par Noiraigue. Ils arrivent en train ou en voiture pour aller marcher dans les gorges de l’Areuse ou au Creux-du-Van. Certains en profitent pour visiter le Val-de-Travers. Cet afflux n’est pas sans poser quelques problèmes. Les rues étroites sont engorgées. En saison, un terrain sert de parking pour accueillir les véhicules des randonneurs près de la scierie, au cœur du village, mais le périmètre est limité et cette solution est provisoire. La Commune de Val-de-Travers est actuellement en discussion avec le propriétaire d’un autre terrain dans l’espoir d’améliorer la situation dès le printemps prochain. Le futur parking devrait être payant.

Par ailleurs, la Commune a toujours le projet d’aménager la place de la Gare, qui appartient aux CFF. L’idée est de rendre la place plus attractive visuellement, de réduire le nombre de places de stationnement et de sécuriser les lieux où certains véhicules arrivent un peu trop vite. Les autorités examinent ce dernier point dans le cadre du dossier plus global de la sécurité dans les villages. Il est notamment question d’introduire des zones limitées à 20 km/h ou 30 km/h à certains endroits.

Enfin, en réponse à une interpellation formulée lors de la dernière séance du Conseil général, le Conseil communal a précisé que la pose d’un bancomat à Noiraigue n’est pas de son ressort et qu’il ne semble pas y avoir un réel besoin. L’exécutif a néanmoins relayé cet intérêt, mais les banques n’estiment pas que c’est nécessaire pour l’instant. /msa