Première collection de vêtements d’une jeune créatrice

La jeune créatrice de vêtements Léa Parmigiani lance sa propre marque. La Vallonnière présente sa première collection « Artemisia » à Fleurier. Le public est invité à un défilé ce vendredi à 19h30 à la Pension Beauregard. Il pourra aussi voir les créations exposées jusqu’à lundi.

Comme le nom de la collection le laisse deviner, l’absinthe a inspiré Léa Parmigiani. Dans les huit tenues qu’elle a imaginé, on retrouve des couleurs anisées et douces, mais aussi des touches de vivacité empruntées aux affiches dénonçant le breuvage dans le but de le faire interdire au début du 20e siècle. De manière générale, Léa Parmigiani est sensible aux thèmes de sa région. La dentelle neuchâteloise et l’ancienne entreprise Dubied sont aussi des sources d’inspiration.

Pour pouvoir financer en partie l’exposition, des tee-shirts spéciaux sont en vente, de même que des foulards en soie peints par la jeune créatrice qui espère un jour pouvoir vivre de son art. /msa