L’aventurier Jean-Philippe Patthey de retour après avoir traversé l’Alaska en kayak

Le mot exploit ne plait pas à Jean-Philippe Patthey, mais il semble pourtant bien décrire ce qu’il vient de réaliser. Plus d’un mois de kayak, presque sans soutien logistique, en plein cœur de l’Alaska, pour venir à bout du mythique fleuve Yukon. Parti de Whitehorse au Canada, sur les traces des pionniers et des chercheurs d’or, il a vogué 3200km jusqu’à Emmenak, à quelques encablures de la mer de Béring. Malgré son expérience, ce voyage était un grand défi pour le Brévinier de 67 ans.

Après s’être rapproché de Mike Horn et l’avoir accompagné sur plusieurs expéditions, Jean- Philippe Patthey a commencé à lui-même se lancer dans une vie d’aventure. Il participe à des rallyes, traverse l’Australie en char à voile, bourlingue à vélo de l’Alaska à la Terre de feu, grimpe certains des plus hauts monts. Une discussion sur les rives du Yukon lui a mis la puce à l’oreille. Et pourquoi ne pas s’essayer à la rame ? Remis en forme après des problèmes de santé, il continue d’y songer. Pour finalement commencer la préparation. Avec un ancien champion suisse de kayak, il s’essaye sur le lac des Taillères, puis le Doubs.



Il nous parle de ses motivations qui l'ont poussé à entreprendre ce nouveau challenge: