Hors Tribu se prépare pour la 23e édition

Alors que les festivals deviennent toujours plus grands, le Hors Tribu revendique et maintient sa dimension humaine. Le festival débutera ce jeudi 9 août pour faire danser les festivaliers jusqu'à dimanche 12 au Champs du Zi de Môtiers. Cette année, la programmation est encore une fois issue de la scène locale et nationale. Des animations de cirque auront aussi lieu les après-midis à partir du vendredi. Les festivités se termineront en beauté avec un dimanche après-midi prévu pour les familles. Au programme, quelques concerts et des animations qui devraient combler tous les âges.