La Maison d'Ailleurs déroule une nouvelle fois le tapis rouge à Dark Vador et ses troupes. Le Musée de la science-fiction, de l'utopie et des voyages extraordinaires à Yverdon-les-Bains a ouvert depuis samedi sa toute nouvelle exposition. Intitulée "Je suis ton père", elle propose à travers treize artistes suisses et étrangers une réappropriation des mythes de la saga 'Star Wars'.

L'exposition est ouverte au public jusqu'au 14 octobre 2018. /dsa

