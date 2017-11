Un défilé éthique et ethnique

Une collection de vêtements pour enfants sera dévoilée lors d’un défilé jeudi 14 décembre à Val-de-Travers. C’est le fruit de la collaboration entre une jeune styliste et les membres d’une structure de réinsertion sociale et professionnelle. Leana Zimmermann, qui vit à Gorgier, passe beaucoup de temps à l’Atelier Fil, à Fleurier, pour peaufiner ses créations.

Le défilé en préparation est qualifié d’ethnique et d’éthique. Le côté ethnique vient du fait que Leana Zimmermann, qui a 26 ans, a un papa suisse et une maman ivoirienne, française et hongroise. Elle a par ailleurs sollicité les membres de l’atelier de couture pour trouver des tissus et des styles de leurs pays d’origine : le Tibet, l’Érythrée, l’Éthiopie, le Congo, le Pérou, le Maroc, la République dominicaine, le Tchad et la Syrie. Le côté éthique s’exprime au travers de la récupération. Des vêtements de seconde main ont été utilisés pour servir de base aux modèles. Ils ont été transformés par l’apport de tissus ethniques.

Le défilé aura lieu le jeudi 14 décembre à 18h30 dans une partie rénovée de l’ancienne usine Dubied, rue des Moulins 2a à Couvet. Les mannequins qui vont se succéder devant le public sont les enfants des membres de l’atelier Fil. /msa