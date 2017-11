Toujours des travaux à Travers

Un mal pour un bien. C’est l’expression qui revient le plus souvent quand on interroge les habitants et les commerçants de Travers sur les travaux en cours depuis plusieurs mois. La partie du chantier qui concerne la remise en état des infrastructures souterraines est bientôt terminée. Le trottoir est refait sur une importante longueur d’un côté de la H10. Il restera à s’occuper de l’autre côté, où une vraie zone centrale doit être créée. La dernière phase sera la pose d’un nouveau revêtement phono-absorbant.