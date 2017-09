La mode selon deux jeunes Neuchâtelois

Ils sont tous les deux passés par la même école, à La Chaux-de-Fonds, et sont diplômés en création de vêtements. Léa Parmigiani, de Fleurier, et Evan Giusto, du Locle, ont décidé de collaborer pour créer leur marque de vêtements. Pour commencer, ils veulent présenter chacun trois vestes de styles différents. Léa conçoit les vestes féminines et Evan s’occupe des vestes pour homme. Cette première étape devrait aboutir d’ici la fin de l’année.

Leur source d’inspiration est originale : c’est le lac Blausee, dans le canton de Berne, où ils ont passé toute une journée ensemble pour s’imprégner du lieu, de l’ambiance et pour observer les couleurs.

Les deux jeunes Neuchâtelois ont lancé une campagne sur une plateforme de souscription mais ils n’ont pas pu réunir les 16'000 francs nécessaires. Ils démarrent donc modestement, en espérant que le succès sera vite là pour leur permettre de s’équiper et de trouver des locaux. Ils n’ont pas l’ambition de s’installer dans une capitale de la mode comme Paris ou Milan. Leur souhait, c’est de rester en Suisse où de jeunes designers commencent à éclore. Dans ce pays, des collaborations sont plus faciles avec des photographes, des graphistes ou des concepteurs multimédia. /msa