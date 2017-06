Le grand nettoyage après la fête

Les employés du service de la voirie de Val-de-Travers n’ont pas chômé ces derniers jours. L’Abbaye de Fleurier qui a commencé samedi a pris fin mardi matin à 4 heures. C’est la plus grande fête de la région, elle attire près de 15'000 personnes. Habituellement, le village n’est pas nettoyé le week-end. Mais pour cette manifestation, comme pendant le carnaval, les balayeuses sont de sortie le samedi et le dimanche aussi.

À la fin de la fête, mardi matin, les forains qui ont commencé à démonter leurs manèges côtoient les derniers fêtards qui rentrent et les employés communaux qui commencent leur travail. Dix hommes de la voirie sont sur le pied de guerre. Ceux qui sont à pied ont des pinces au bout de leurs mains gantées ou une souffleuse sur le dos. D’autres sont dans les véhicules, parmi lesquelles figurent deux balayeuses. Les détritus jonchent le sol sur le site de la fête et dans les rues proches. Ce sont essentiellement des gobelets en plastique, des bouteilles en verre et des emballages divers. Et parfois, les yeux exercés des professionnels repèrent une pièce de monnaie ou un billet qui ira gonfler le trésor de guerre rassemblé dans la cagnotte de l’équipe.

Pendant les trois jours de manifestation, le service de la voirie ramasse près de 9 tonnes de déchets. Cette année, le travail n’a pas été trop compliqué : il n’y avait pas confettis et les averses de lundi ont dissuadé une partie des fêtards de sortir. Il y avait moins de personnes qu’un soir de beau temps, donc un peu moins de déchets. /msa