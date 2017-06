Valangin parmi les plus beaux villages de Suisse

Valangin compte parmi les plus beaux villages de Suisse. Le bourg médiéval rejoint 26 autres lieux classés et réunis au sein de l’Association Les Plus beaux Villages de Suisse créée en 2015, sur le modèle de ce qui existe en France et dans d’autres pays du monde. La cité neuchâteloise a été retenue pour la valeur exceptionnelle de son patrimoine et pour ses efforts visant à le mettre en valeur. Ce label doit permettre à Valangin d’accroître davantage sa visibilité au niveau suisse et international. Dans la région, Le Landeron, La Neuveville ou encore St-Ursanne font aussi partie de ce club exclusif. /comm-gwe