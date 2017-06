L’art en plein air gravé dans un livre

Les pérégrinations de Môtiers art en plein air sont désormais révélées dans un livre. Pierre-André Delachaux, père et directeur artistique de la manifestation, revient sur 160 œuvres et les sept expositions dans l’ouvrage « Môtiers – Art en plein air. Trente ans : regards et anecdotes » publié aux éditions Alphil. Mercredi matin, lors de la présentation du livre, l’auteur a également annoncé qu’une nouvelle expo se tiendra en 2020.

Au terme de la dernière exposition en 2015, cela faisait 30 ans que la première édition c’était tenue dans le village du Vallon. Le directeur artistique estime qu’il était important de marquer une pause, de jeter un regard sur le passé pour mieux s’interroger sur l’avenir. Pierre-André Delachaux a donc décidé de coucher sur le papier quelques anecdotes en lien avec 160 des 320 œuvres exposées depuis 1985 à Môtiers.

L’auteur insiste : « ce n’est pas un livre d’art. C’est un album de vacances, un livre de souvenirs qui permet de fixer la mémoire ». D’ailleurs, l’ouvrage ne se limite pas aux œuvres et aux expos. Il révèle aussi l’envers du décor : les dégustations d’absinthe par les artistes, l’omniprésence de Rousseau ou encore les œuvres sauvages réalisées par les autochtones.

Depuis 1985, un changement de perception

La manifestation est devenue au fil du temps un événement attendu au Vallon. « Je suis content », note Pierre-André Delachaux, « car au début la population se contentait de dire "c’est joli" ou "ce n’est pas beau". Alors qu’aujourd’hui, la population tente de communiquer avec les œuvres ».

Satisfaction également pour le conseiller communal en charge de l’économie et du tourisme. Frédéric Mairy estime que « ces expositions sont représentatives du développement touristique au Vallon. Ce sont souvent des initiatives portées par des passionnés. Des initiatives qui naissent grâce à l’impulsion de citoyens bénévoles. Môtiers art en plein air est l’exemple de ce phénomène ».