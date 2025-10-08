Yémen/ONU: appel du Conseil des droits de l'homme pour le personnel

Photo: KEYSTONE/EPA/YAHYA ARHAB

Le Conseil des droits de l'homme de l'ONU demande la libération du personnel onusien et les travailleurs humanitaires nationaux et internationaux détenus au Yémen. Mercredi à Genève, il a appelé à relâcher ces personnes 'immédiatement et sans conditions'.

Dans une résolution approuvée par consensus, l'organe onusien enjoint aux rebelles houthis de lever les obstacles à l'assistance humanitaire. Et de mettre un terme aux discriminations contre les femmes.

Le Conseil demande encore à toutes les parties au conflit à honorer les droits humains et le droit international humanitaire (DIH). Et d'arrêter de cibler les civils.

Mardi, le secrétaire général de l'ONU Antonio Guterres avait condamné 'fermement' l'arrestation 'arbitraire' récente de dix nouveaux employés de l'ONU. Au total, plusieurs dizaines de ces personnes sont désormais retenues par les Houthis.

