Xi Jinping promet de respecter l'autonomie de Hong Kong

Le président chinois Xi Jinping a promis lundi de continuer à respecter l'autonomie de Hong Kong. L'ex-colonie britannique, rendue à la Chine en 1997, est secouée depuis juin par des manifestations pro démocratie. Et de nouvelles actions sont prévues mardi.

S'exprimant lors d'une réception à Pékin à la veille de la célébration des 70 ans du régime communiste, M. Xi s'est engagé à poursuivre l'application du principe 'Un pays, deux systèmes' dans le territoire et à respecter son 'haut degré d'autonomie'.

La police hongkongaise a auparavant mis en garde contre une situation 'très, très dangereuse' mardi dans l'ex-colonie britannique, où de nouvelles manifestations pro démocratie sont prévues.

'Les émeutiers radicaux sont en train d'élever leur niveau de violence. La profondeur et l'ampleur de leurs violences et de leurs projets montrent qu'ils se livrent de plus en plus à des actes de terrorisme', a accusé John Tse, haut responsable de la police locale.

Graves échauffourées

La région autonome du Sud de la Chine, qui traverse depuis juin sa plus grave crise politique depuis sa rétrocession en 1997, a été le théâtre de graves échauffourées dimanche entre policiers et radicaux qui ont incendié de nombreuses barricades dans des quartiers du centre de l'île.

Actions et manifestations sont depuis près de quatre mois quasi quotidiennes à Hong Kong pour exiger notamment des réformes démocratiques. Mais les tensions sont montées d'un cran ces derniers jours, à mesure qu'approchent les célébrations du 70ème anniversaire de la fondation du régime communiste.

