Washington: enquête sur une inscription anti-Trump au National Mall

La police américaine des parcs nationaux a annoncé jeudi enquêter sur l'inscription des nombres '86 47' sur une pelouse de l'esplanade du National Mall à Washington. Ces chiffres sont interprétés comme une manifestation d'hostilité au président américain Donald Trump.

L'association de ces deux nombres - 86 étant parfois utilisé pour signifier le souhait de faire déguerpir quelqu'un, voire de le tuer, et 47 pouvant se référer à Donald Trump, 47e président des Etats-Unis - a été utilisée en avril dans l'inculpation de l'ex-directeur du FBI, James Comey, par le ministère américain de la justice.

En fin de matinée jeudi, la police des parcs nationaux a été alertée sur un 'acte de vandalisme sur la pelouse ouest de l'obélisque de Washington. Les nombres '86 47' étaient tracés dans l'herbe', a déclaré à l'AFP un porte-parole, dans un communiqué. 'La cause de la décoloration de l'herbe n'a pas été établie' et fait l'objet d'analyses. 'L'enquête est en cours', a-t-on précisé de même source.

'Vandalisme' et 'menace'

Un porte-parole du ministère américain de l'intérieur, chargé de la gestion des immenses terres fédérales américaines, a dénoncé un acte de 'vandalisme qui ne sera pas toléré'. 'Toute menace contre le président est prise très au sérieux par ce ministère', a-t-il ajouté.

L'ex-directeur du FBI James Comey, cible désignée de la vindicte de Donald Trump, a été inculpé en avril de menace d'attenter à 'la vie et l'intégrité physique' du président américain, pour une photographie de coquillages publiée sur les réseaux sociaux en mai 2025.

Sur cette image, rapidement retirée par l'ex-directeur de la police fédérale, des coquillages formaient le message '86 47' dans le sable. Cette image 'serait interprétée par un destinataire raisonnable au courant des circonstances comme une expression grave de l'intention de porter atteinte au président des Etats-Unis', selon l'acte d'accusation.

Mais un juge fédéral a tenu le raisonnement inverse, dans une récente décision portant sur une affaire distincte. Le magistrat explique dans sa décision avoir du mal à concevoir comment les autorités 'pourraient être parvenues à la conclusion qu'un observateur raisonnable interpréterait ce drapeau comme une véritable menace. Le nombre '86' est utilisé bien plus souvent pour signifier 'chasser' que 'tuer'', souligne-t-il.

/ATS