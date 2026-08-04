Volcan de Fuego: le Guatemala déclenche l'alerte maximale

Les autorités du Guatemala ont déclenché mardi une alerte rouge dans les zones touchées par ...
Volcan de Fuego: le Guatemala déclenche l'alerte maximale

Volcan de Fuego: le Guatemala déclenche l'alerte maximale

Photo: KEYSTONE/AP/MOISES CASTILLO

Les autorités du Guatemala ont déclenché mardi une alerte rouge dans les zones touchées par l'éruption du volcan de Fuego, situé à 35 km de la capitale du pays. Il s'agit du niveau d'alerte le plus élevé.

Cette alerte concerne les départements de Sacatepéquez, Chimaltenango et Escuintla, a indiqué sur X l'agence de coordination nationale dans la lutte contre les catastrophes, la Conred.

Les autorités avaient déjà émis une alerte 'danger' et décrété l'évacuation de centaines de personnes après l'éruption du Fuego, considéré comme le volcan le plus actif d'Amérique centrale. Ce dernier est entré en phase éruptive lundi matin et crache désormais de la lave ainsi que d'immenses panaches de gaz et de cendres.

/ATS
 

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