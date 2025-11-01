Viols au dépôt du tribunal: les deux policiers français écroués

Les deux policiers accusés de viol par une femme dans une geôle du tribunal de Bobigny ont ...
Viols au dépôt du tribunal: les deux policiers français écroués

Viols au dépôt du tribunal: les deux policiers français écroués

Photo: KEYSTONE/AP/FRANCOIS MORI

Les deux policiers accusés de viol par une femme dans une geôle du tribunal de Bobigny ont été mis en examen et placés en détention provisoire samedi, a annoncé la procureure de Paris Laure Beccuau dans un communiqué.

Ils sont poursuivis pour viols et agressions sexuelles par personne abusant de l'autorité conférée par leurs fonctions, a-t-elle précisé.

Les deux policiers ont reconnu avoir eu des relations sexuelles avec cette femme, tout en affirmant qu'elles étaient consenties, avait expliqué vendredi à l'AFP une source proche du dossier.

Me Xavier Nogueras, l'avocat d'un des deux policiers, a fait état lui aussi d'une 'relation consentie'. 'C'est très consternant pour nous de constater qu'un dossier a autant fuité dans la presse', avant même que 'nous puissions avoir accès au dossier', a-t-il par ailleurs déploré.

/ATS
 

Actualités suivantes

Des Palestiniens sans toit s'abritent à la maison d'Arafat à Gaza

Des Palestiniens sans toit s'abritent à la maison d'Arafat à Gaza

Monde    Actualisé le 01.11.2025 - 18:23

Gaza: la question des otages pèse toujours sur le cessez-le-feu

Gaza: la question des otages pèse toujours sur le cessez-le-feu

Monde    Actualisé le 01.11.2025 - 11:55

Crise avec le Venezuela: l'armée trinitéenne en « alerte générale »

Crise avec le Venezuela: l'armée trinitéenne en « alerte générale »

Monde    Actualisé le 01.11.2025 - 01:57

Alerte aux drones à l'aéroport de Berlin: vols suspendus 2 heures

Alerte aux drones à l'aéroport de Berlin: vols suspendus 2 heures

Monde    Actualisé le 01.11.2025 - 04:03

Articles les plus lus

Pays-Bas: le parti centriste D66 remporte les élections

Pays-Bas: le parti centriste D66 remporte les élections

Monde    Actualisé le 31.10.2025 - 14:51

L'ancien Premier ministre albanais Fatos Nano est mort

L'ancien Premier ministre albanais Fatos Nano est mort

Monde    Actualisé le 31.10.2025 - 18:21

Avions chargés d'aide et hélicoptères affluent en Jamaïque

Avions chargés d'aide et hélicoptères affluent en Jamaïque

Monde    Actualisé le 31.10.2025 - 22:29

Moins de 60 dirigeants pour le sommet sur le climat au Brésil

Moins de 60 dirigeants pour le sommet sur le climat au Brésil

Monde    Actualisé le 31.10.2025 - 23:41