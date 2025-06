Violent incendie près d'Athènes, des dizaines d'évacuations

Un violent incendie de forêt a ravagé jeudi de nombreuses localités balnéaires près d'Athènes, endommageant des habitations et entraînant des dizaines d'évacuations dans cette région prisée des touristes grecs et étrangers.

L'incendie s'est déclaré dans les localités balnéaires de Palaia Fokaia et Thymari, à 50 km au sud-est d'Athènes, et a entraîné l'évacuation de cinq villages, selon les pompiers. Leur porte-parole, Vassilis Vathrakogiannis, a évoqué 'une énorme bataille contre les flammes entre les habitations'.

Quelque 130 pompiers, des volontaires, une dizaine d'avions et d'hélicoptères, ainsi que deux bateaux des garde-côtes sont mobilisés. 'Il s'agit d'un feu difficile attisé par de forts vents', a indiqué à l'AFP une responsable du service de pompiers.

Déclenché vers 12h30 locales, l'incendie a rapidement gagné en intensité et s'est vite propagé avec des vents d'une intensité de six sur l'échelle de Beaufort et des températures oscillant entre 35 et 37 degrés durant la journée.

Des champs, des oliveraies et des terrains ainsi que quelques habitations ont été détruits par les flammes.

Kostas Tsiguas, président de l'union des pompiers, a indiqué qu'au moins 50 personnes ont été évacuées par les pompiers.

Les pompiers ont évacué des habitants, dont des enfants, qui se trouvaient à leur domicile alors que des ordres de quitter les lieux ont été envoyés via le numéro d'urgence de la Protection civile, selon la télévision publique Ert.

Selon les images diffusées par Ert, deux pompiers tentaient d'éteindre le feu dans la cour d'une maison, lorsque le toit s'est effondré sous les flammes, tandis qu'un épais nuage de fumée noir recouvrait Palaia Fokaia et les plages proches du golfe Saronique.

Dimitris Papachristos, le maire de la municipalité de Saronique, qui comprend plusieurs communes évacuées, a qualifié la situation d''extrêmement difficile car les vents ne cessent pas'.

'Des structures ont été ouvertes pour accueillir ceux qui ont été évacués. Toute la municipalité est en alerte', a-t-il ajouté, cité par l'agence de presse grecque ANA.

Situation 'dramatique'

La circulation a été interrompue par la police sur la principale avenue longeant la côte sud de la capitale reliant Athènes au cap Sounion, où s'étend le front du feu.

Très prisée par les vacanciers grecs et étrangers, cette région comprend de nombreuses maisons secondaires d'Athéniens.

'C'est un violent incendie, une réunion extraordinaire de la cellule de coordination aura lieu dans les prochaines heures', a indiqué sur Ert Viki Kavallari, la sous-préfète de l'Attique, la région d'Athènes.

Sur la chaîne Mega, le maire adjoint de Palaia Fokaia, Stavros Petropoulos, a qualifié la situation de 'dramatique'. 'Les habitants nous ont dit que l'incendie avait commencé à cause d'une étincelle provenant d'un câble électrique défaillant', a-t-il noté.

Située dans le sud-est de la Méditerranée, la Grèce est particulièrement vulnérable aux incendies chaque été, alimentés par des vents violents, la sécheresse et des températures élevées.

Jeudi, le mercure a atteint jusqu'à 40 degrés en Attique. Cette première vague de chaleur en Grèce doit se poursuivre jusqu'à samedi, selon les prévisions météorologiques.

Selon la Protection civile, l'indice de risque d'incendie jeudi est 'très élevé', de même que pour vendredi notamment en Attique et les îles du nord de la mer Egée. Durant les dernières 24 heures, 45 feux se sont déclarés en Grèce, selon les pompiers.

Depuis dimanche, un autre incendie de forêt est en cours sur l'île de Chios dans le nord-est de la mer Egée. Il a jusqu'ici ravagé plus de 4000 hectares, selon l'observatoire européen Copernicus.

L'an dernier, quelque 45'000 hectares sont partis en fumée dans toute la Grèce, avec notamment un incendie ravageur dans la banlieue nord de la capitale grecque ayant fait un mort.

