Venezuela: 379 prisonniers politiques amnistiés

La justice vénézuélienne a accordé la liberté à 379 prisonniers politiques à la suite de l'adoption ...
Venezuela: 379 prisonniers politiques amnistiés

Venezuela: 379 prisonniers politiques amnistiés

Photo: KEYSTONE/EPA/Miguel Gutierrez

La justice vénézuélienne a accordé la liberté à 379 prisonniers politiques à la suite de l'adoption d'une loi d'amnistie promue par le gouvernement intérimaire, a annoncé dans la nuit de vendredi à samedi le député qui préside de la commission chargée du processus.

'Ces personnes doivent être libérées et amnistiées entre ce soir et demain matin', a ajouté Jorge Arreaza lors d'un entretien télévisé.

Une loi d'amnistie permettant la libération des détenus politiques au Venezuela a été approuvée jeudi par l'Assemblée nationale, moins de deux mois après la capture du président vénézuélien Nicolás Maduro le 3 janvier par les Etats-Unis. Elle a été promulguée dans la foulée par la présidente par intérim.

D'après l'ONG Foro Penal, depuis l'annonce de libérations conditionnelles par le gouvernement intérimaire le 8 janvier, 448 prisonniers politiques sont sortis de cellule, mais près de 650 autres croupissent toujours en prison.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les douleurs chroniques affectent davantage les femmes

Les douleurs chroniques affectent davantage les femmes

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 06:19

Thaïlande: 72 tigres tués par un virus dans un parc animalier

Thaïlande: 72 tigres tués par un virus dans un parc animalier

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 05:39

Nouvelle frappe américaine contre des trafiquants présumés: 3 morts

Nouvelle frappe américaine contre des trafiquants présumés: 3 morts

Monde    Actualisé le 21.02.2026 - 03:47

Ramadan sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem

Ramadan sur l'esplanade des Mosquées à Jérusalem

Monde    Actualisé le 20.02.2026 - 17:18

Articles les plus lus