Une voiture percute un groupe de personnes à Munich, des blessés

Une voiture a percuté jeudi un groupe de personnes, faisant 20 blessés, dont certains grièvement, à Munich. La conférence sur la sécurité réunissant le gotha de la diplomatie mondiale doit s'y ouvrir le lendemain.

La police de cette ville, dont d'importants effectifs ont été déployés sur place, n'a pu dans l'immédiat dire si le conducteur du véhicule, qui a été interpellé, avait agi de manière volontaire ou non.

Cet acte intervient quelques semaines après une attaque meurtrière à la voiture-bélier à Magdebourg, qui a ébranlé l'Allemagne, et en pleine campagne électorale en vue des législatives du 23 février, dans laquelle les questions de sécurité intérieure jouent un rôle de premier plan.

'Une enquête est en cours pour déterminer le contexte et la manière dont cela a pu se produire', a déclaré un porte-parole la police présent sur les lieux Thomas Schelshorn.

Manifestation

'Le conducteur de la voiture a pu être neutralisé sur place, il n'y a actuellement plus de violences à craindre de sa part', a ajouté la police.

'Actuellement, on compte 20 blessés, dont plusieurs très grièvement, et certains en danger de mort', a de son côté précisé un porte-parole des pompiers, Bernard Peschke.

Selon les forces de l'ordre, une manifestation à l'appel du syndicat des services Verdi se déroulait au moment où le groupe a été percuté. Le conducteur était au volant d'une Mini Cooper, ont souligné des médias.

Un journaliste de l'AFP sur place a pu voir ce véhicule de couleur crème, de même qu'un blessé encore conscient être transporté dans une ambulance avant d'être évacué. Une poussette renversée était aussi visible sur la chaussée, jonchée d'objets à la suite du passage de la voiture, manifestement à grande vitesse.

Tout cela à un moment où la capitale bavaroise s'apprête à accueillir jusqu'à dimanche de hauts responsables politiques du monde entier, dont le vice-président américain JD Vance, pour sa traditionnelle conférence dont l'un des thèmes centraux sera la guerre déclenchée par la Russie en Ukraine.

Série d'attaques

Cet acte a aussi eu lieu à moins de deux semaines d'élections législatives anticipées en Allemagne et dans le contexte de plusieurs récentes attaques meurtrières dans ce pays ayant suscité une grande émotion.

Fin décembre, une attaque à la voiture-bélier sur un marché de Noël à Magdebourg (est) avait fait six morts et quelque 300 blessés. A Solingen (ouest), une agression au couteau cette fois imputée à un Syrien au cours d'une fête communale l'été dernier avait coûté la vie à trois personnes.

Et une autre agression au couteau, dont l'auteur présumé était un Afghan en situation irrégulière et souffrant de troubles psychiatriques, a fait deux morts, dont un garçon de deux ans.

Ces attaques ont placé les questions de sécurité intérieure et migratoire au coeur de la campagne et ont nourri la progression du parti d'extrême droite AfD, hostile aux migrants. Cette formation est créditée de 20% dans les sondages pour le scrutin législatif du 23 février, derrière les conservateurs (30%) mais devant le parti de centre gauche d'Olaf Scholz et les Verts.

/ATS