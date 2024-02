Une sonde américaine s'est posée sur la Lune et transmet un signal

La sonde américaine Nova-C de l'entreprise texane Intuitive Machines s'est posée jeudi sur la Lune. Elle 'transmet un signal', a indiqué l'entreprise, qui est la première société privée à réussir un alunissage.

'Nous pouvons confirmer sans aucun doute que notre équipement est sur la surface de la Lune et que nous transmettons' un signal, a déclaré un responsable d'Intuitive Machines durant la retransmission en direct de l'entreprise.

Ce succès marque non seulement une étape majeure pour le secteur spatial privé, mais aussi le premier atterrissage d'une sonde américaine sur la Lune depuis la fin du mythique programme Apollo, en 1972.

L'Inde et le Japon ont récemment réussi à s'y poser grâce à leurs agences spatiales nationales, devenant les quatrième et cinquième pays à le faire, après l'Union soviétique, les Etats-Unis et la Chine. Mais plusieurs entreprises - israélienne, japonaise et américaine - ont jusqu'ici échoué à réaliser la même prouesse. La Russie a également raté un alunissage cet été.

/ATS