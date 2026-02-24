Une pancarte « les Noirs ne sont pas des singes » le fait expulser

Un élu démocrate afro-américain a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'les Noirs ...
Photo: KEYSTONE/AP/Matt Rourke

Un élu démocrate afro-américain a brandi une pancarte sur laquelle on pouvait lire 'les Noirs ne sont pas des singes'. Il a été expulsé, alors que Donald Trump commençait mardi soir au Capitole son 'discours sur l'état de l'Union'.

L'élu démocrate du Texas Al Green se trouvait juste en face de Donald Trump lorsqu'il a déployé cette pancarte avant d'être escorté hors du Congrès, où retentissaient les cris 'USA, USA, USA!'.

La pancarte faisait vraisemblablement référence à une vidéo raciste partagée ce mois-ci par Donald Trump dépeignant l'ancien président Barack Obama en singe.

Al Green avait déjà été expulsé du Congrès il y a un an après avoir crié son opposition à Donald Trump dans le même cadre

/ATS
 

