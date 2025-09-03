Une commission américaine publie des documents de l'affaire Epstein

Photo: KEYSTONE/EPA/WILL OLIVER

Plus de 33'000 pages de documents liés à l'affaire Jeffrey Epstein ont été rendues publiques mardi soir par une commission de la chambre américaine des représentants. L'affaire enflamme les Etats-Unis jusque dans la base électorale du président américain.

La parution de ces documents, publiés pêle-mêle sur un dossier en ligne partagé, intervient au moment où le gouvernement américain se voit accusé de manque de transparence dans l'affaire de ce financier new-yorkais mort en prison en 2019 avant son procès pour crimes sexuels.

Après avoir pendant des mois promis à ses partisans des révélations fracassantes dans l'affaire, le président américain Donald Trump subit un retour de flamme depuis que son gouvernement a annoncé au début juillet n'avoir découvert aucun élément nouveau qui justifierait la publication de documents supplémentaires ou le lancement d'une nouvelle enquête.

Le milliardaire républicain multiplie depuis lors les initiatives pour tenter d'éteindre la polémique. Son ancien avocat personnel Todd Blanche, devenu haut responsable au ministère de la justice, avait interrogé à la fin juillet la complice et compagne de Jeffrey Epstein, Ghislaine Maxwell, avant que le verbatim de cet entretien ne soit publié à la fin août.

La mort, par suicide selon les autorités, de Jeffrey Epstein a alimenté d'innombrables théories du complot, selon lesquelles il aurait été assassiné pour empêcher des révélations embarrassantes sur des personnalités de premier plan.

