Une attaque de missiles en cours sur Kiev

Une importante attaque de missiles était en cours lundi aux premières heures sur Kiev, a rapporté un journaliste de l'AFP. Des projectiles ont été interceptés dans le ciel et des débris incandescents sont tombés sur la ville.

Le maire de la capitale ukrainienne, Vitali Klitschko, a indiqué sur le réseau social Telegram que des immeubles avaient été touchés dans les districts de Podilsky et d'Obolonsky. Des attaques de missiles ont également été signalées par les autorités à Kharkiv (nord-est).

A Kiev, le chef de l'administration militaire, Timour Tkatchenko, a fait état d'un blessé à ce stade, précisant que sept quartiers de la ville avaient été attaqués.

Le maire de Kharkiv, Igor Terekhov, a lui aussi rapporté que des frappes avaient fait des blessés, sans donner de chiffre exact.

Cette attaque intervient alors que les Etats-Unis et l'Iran viennent d'annoncer être parvenus à un accord pour mettre fin à la guerre au Moyen-Orient, sur tous les fronts.

/ATS