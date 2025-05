Un voilier mexicain heurte un pont à New York: deux morts

Un navire-école de la marine mexicaine a heurté le pont de Brooklyn à New York samedi soir, faisant deux morts et 19 blessés dont deux graves. Les trois mâts du voilier se sont fracassés contre la structure emblématique.

Les passants qui profitaient d'une soirée printanière au bord de l'East River ont vu avec stupéfaction le Cuauhtémoc, se diriger toutes voiles déployées et lumières allumées vers le pont, sans que la hauteur ne permette le passage de ses mâts.

'Plus tôt dans la soirée, le grand navire Cuauhtémoc de la marine mexicaine a perdu de la puissance et a heurté le pont de Brooklyn', a posté le maire de New York Eric Adams sur X.

Il a précisé que sur les 277 personnes à bord, 19 avaient été blessées, dont deux ans un état critique, tandis que 'deux autres sont malheureusement décédées des suites de leurs blessures'.

La présidente du Mexique, Claudia Sheinbaum, s'est dite 'très attristée' après ce 'regrettable accident', dans un message posté sur X. Construit en 1982, le navire, dont la hauteur atteint 48,2 mètres, participe à de nombreux rassemblements de voiliers dans le monde.

'Panique sur le bateau'

Le navire a perdu de la puissance alors que le capitaine le manoeuvrait, le forçant à se diriger vers la culée du pont du côté de Brooklyn, a déclaré Wilson Aramboles, chef des opérations spéciales de la police de New York, lors d'une conférence de presse.

Plusieurs marins qui se trouvaient sur la partie supérieure du navire ont été blessés lorsque celui-ci a percuté le pont, a-t-il ajouté. Il n'a pas précisé si ces marins figurent parmi les personnes décédées.

'C'était la panique sur le bateau', a raconté auprès de l'AFP Nick Corso, 23 ans, habitant de Brooklyn, qui se tenait près de l'East River. Il s'apprêtait à prendre une photo, mais lorsqu'il a réalisé l'accident qui se préparait, il est passé à la vidéo.

'La chose qui m'a surtout frappé, c'est la panique qui régnait sur le bateau. Il y avait un homme à l'arrière qui faisait signe aux gens de s'éloigner de la passerelle où nous nous trouvions', a-t-il ajouté.

Aucune personne à bord 'n'est tombée à l'eau, ce qui fait qu'il n'a pas été nécessaire d'activer des opérations de secours', a indiqué la marine dans un communiqué.

Le navire quittait New York peu avant la collision et un énorme drapeau mexicain flottait à l'arrière du navire.

Quelques secondes après que le navire a quitté le quai, 'nous avons soudainement vu les lumières, la collision avec le pont, et les marins qui sont tous tombés', a raconté à l'AFP Arturo Acatitla, un habitant de 37 ans.

Pont pas endommagé

'Les inspections se poursuivent, mais aucun dommage structurel n'a été constaté sur le pont de Brooklyn', a indiqué le département des transports new-yorkais sur X. Le pont qui relie Brooklyn à Manhattan a été fermé pendant une quarantaine de minutes avant de rouvrir.

Les victimes ont été transportées à l'hôpital, a déclaré l'ambassadeur du Mexique Esteban Moctezuma Barragan lors d'une conférence de presse, tandis que des sirènes retentissaient à proximité du lieu de l'accident.

'Avec mariachis, danses folkloriques et une communauté en liesse, nous avions célébré son arrivée au quai 17 à Manhattan', a indiqué l'ambassade mexicaine.

Le Cuauhtémoc a subi des dommages lors de 'l'incident', a confirmé la Marine mexicaine dans un communiqué publié sur X.

'Le ministère de la Marine réaffirme son engagement envers la sécurité de son personnel, la transparence de ses opérations et l'excellence dans la formation des futurs officiers', précise le communiqué.

Le navire a été déplacé à proximité du pont de Manhattan, a constaté un journaliste de l'AFP.

La police de New York a conseillé aux habitants, via X, d'éviter le secteur en raison d'une 'circulation dense' et d'une 'importante présence de véhicules d'urgence'.

Selon le chef des opérations spéciales de la police de New York, le Cuauhtémoc, faisait route vers l'Islande au moment de l'accident.

L'incident est la deuxième collision mortelle d'un navire contre un pont aux États-Unis en un peu plus d'un an, après qu'un cargo a percuté un pont à Baltimore en mars 2024, provoquant son effondrement et la mort de six ouvriers.

/ATS