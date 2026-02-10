Un septuagénaire en prison pour viols et agressions sur 89 mineurs

Un Français de 79 ans a été mis en examen et placé en détention en prison en 2024 pour des ...
Un septuagénaire en prison pour viols et agressions sur 89 mineurs

Un septuagénaire écroué pour viols et agressions sur 89 mineurs

Photo: KEYSTONE/EPA AFP / POOL/MARTIN LELIEVRE / POOL

Un Français âgé de 79 ans a été mis en examen et écroué en 2024 pour des viols et agressions sexuelles aggravés commis sur 89 mineurs entre 1967 et 2022, a annoncé mardi le procureur de Grenoble. Certains abus ont été commis en Suisse.

Le nombre de victimes a été établi à partir d'écrits compilés dans une clé USB par le septuagénaire qui évoque des 'rapports sexuels' sur des mineurs âgés de 13 à 17 ans, a précisé le procureur Etienne Manteaux lors d'un point presse.

Les faits auraient été commis en Allemagne, Suisse, Maroc, Niger, Algérie, Philippines, Inde, Colombie et Nouvelle-Calédonie, où il était éducateur, a-t-il détaillé.

La clé USB sur laquelle des documents écrits ont été enregistrés par le septuagénaire a été découverte par son neveu qui se 'questionnait sur la vie affective et sexuelle' de son oncle, a ajouté M. Manteaux.

Il s'agit d'un document de '15 tomes, une matière très dense', a-t-il précisé.

Le procureur a lancé un appel à témoins 'pour permettre à d'éventuelles autres victimes de pouvoir se manifester'.

/ATS
 

Actualités suivantes

Les menaces commerciales et « intimidations » US ne sont pas « finies »

Les menaces commerciales et « intimidations » US ne sont pas « finies »

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 10:37

Le bilan des fortes chutes de neige monte à 46 morts au Japon

Le bilan des fortes chutes de neige monte à 46 morts au Japon

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 10:29

Japon: moins de femmes au Parlement à l'issue des législatives

Japon: moins de femmes au Parlement à l'issue des législatives

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 08:37

USA: l'ICE peut continuer à agir masquée en Californie

USA: l'ICE peut continuer à agir masquée en Californie

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 06:48

Articles les plus lus

Législatives au Japon: razzia du parti de la Première ministre

Législatives au Japon: razzia du parti de la Première ministre

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 05:14

USA: l'ICE peut continuer à agir masquée en Californie

USA: l'ICE peut continuer à agir masquée en Californie

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 06:48

Japon: moins de femmes au Parlement à l'issue des législatives

Japon: moins de femmes au Parlement à l'issue des législatives

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 08:37

Le bilan des fortes chutes de neige monte à 46 morts au Japon

Le bilan des fortes chutes de neige monte à 46 morts au Japon

Monde    Actualisé le 10.02.2026 - 10:29