Un séisme peu profond de magnitude 6,2 secoue Taïwan

Un tremblement de terre de magnitude 6,2 a frappé jeudi la côte est de Taïwan, a annoncé le bureau météorologique de l'île. Des secousses ont été ressenties dans la capitale Taïpei. Aucun dégât ou victime n'ont été signalés dans l'immédiat.

Le séisme a frappé juste après midi (05h00 en Suisse) à environ 30 kilomètres au large des côtes du comté d'Hualien, à une faible profondeur de six kilomètres. L'institut de géophysique américain US Geological Survey (USGC) a pour sa part rapporté une magnitude inférieure à 5,9 et une profondeur de 12 kilomètres.

Taïwan est régulièrement frappée par des tremblements de terre, car l'île se trouve à proximité de la jonction de deux plaques tectoniques.

Certains tremblements de terre de magnitude 6 ou plus peuvent s'avérer mortels, bien que cela dépende beaucoup de l'endroit où le séisme frappe et à quelle profondeur.

Un séisme beaucoup plus fort, de magnitude 6,9, avait frappé la côte est de Taïwan en septembre, tuant une personne et détruisant plusieurs bâtiments.

