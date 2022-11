Un séisme fait au moins 44 morts et des centaines de blessés

Au moins 44 personnes sont mortes et plusieurs centaines ont été blessées dans un tremblement de terre de magnitude 5,6 survenu lundi sur l'île indonésienne de Java. La secousse a fait trembler des gratte-ciels jusque dans la capitale Jakarta.

'Il y a eu des dizaines de personnes tuées. Des centaines, et même peut-être des milliers de maisons sont endommagées. A ce jour, 44 personnes sont mortes', a déclaré à l'AFP Adam, porte-parole de l'administration de la ville de Cianjur (Java occidental), qui, comme beaucoup d'Indonésiens, ne porte qu'un seul nom.

L'épicentre était situé près de cette ville à quelque 100 kilomètres au sud de Jakarta, selon l'Institut d'études géologiques des Etats-Unis (USGS). Des médias ont montré plusieurs bâtiments de Cianjur dont le toit s'est effondré.

'Nous appelons les gens à rester à l'extérieur des bâtiments pour le moment, étant donné qu'il pourrait y avoir d'éventuelles répliques', a déclaré aux journalistes la directrice de l'agence indonésienne de météorologie, Dwikorita Karnawati.

Bâtiments évacués à Jakarta

Le service géologique américain USGS avait estimé plus tôt la magnitude du séisme à 5,4. Aucune victime ni aucun dégât important à Jakarta n'a été rapporté dans l'immédiat, mais dans la capitale, des personnes se sont précipitées hors des bâtiments.

Des centaines de personnes patientaient à l'extérieur après le séisme, portant pour certaines des casques de protection afin de se protéger des chutes de débris, a rapporté un journaliste de l'AFP.

L'Indonésie est régulièrement confrontée à des tremblements de terre ou des éruptions volcaniques, du fait de sa position sur la 'ceinture de feu' du Pacifique où les plaques tectoniques se rencontrent.

Le pire en 2004

En 2018, l'île de Lombok et l'île voisine de Sumbawa avaient été frappées par un violent tremblement de terre qui avait fait plus de 550 morts. La même année, un autre séisme d'une magnitude de 7,5 avait provoqué un tsunami qui avait frappé Palu, sur l'île de Sulawesi, entraînant la mort ou la disparition de 4300 personnes.

L'île de Java avait pour sa part été touchée par un séisme de magnitude 6,3 en 2006, près de la ville de Yogyakarta (centre), provoquant environ 6000 morts et des dizaines de milliers de blessés. Un an plus tôt, un séisme de magnitude 8,7 frappant la côte de Sumatra, régulièrement touchée, avait tué plus de 900 personnes.

Mais le pays reste marqué par le tremblement de terre du 26 décembre 2004 d'une magnitude de 9,1 au large des côtes de Sumatra. Il avait provoqué un important tsunami qui avait entraîné la mort de 220'000 personnes dans toute la région, dont 170'000 pour la seule Indonésie, une des catastrophes naturelles les plus meurtrières jamais enregistrées.

/ATS