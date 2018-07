Un octogénaire se noie dans le Rhin

Un homme de 83 ans s'est noyé dimanche après-midi dans le Rhin. Il était allé se baigner avec un ami à Küssaburg, dans la province frontalière allemande de Waldshut, dans le Bade-Wurtemberg, selon la police.

Cet accompagnateur a rejoint seul le rivage, et demandé à un passant d'appeler les secours d'urgence. Les recherches, menées par hélicoptère par des équipes allemande et suisse, ont permis de repérer le corps à la dérive. Récupéré et ramené à terre par bateau, l'homme inconscient n'a pas pu être ranimé.

/ATS