Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod

Une personne a été tuée dans la région russe de Belgorod pendant des 'frappes répétées' de ...
Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod

Un mort dans une attaque ukrainienne dans la région de Belgorod

Photo: KEYSTONE/EPA TELEGRAM/@VVGLADKOV/BELGOROD REGION GOVERNOR VYACHESLA

Une personne a été tuée dans la région russe de Belgorod pendant des 'frappes répétées' de missiles ukrainiens, a annoncé mardi le gouverneur régional par intérim, Alexandre Chouvaïev. Des drones ukrainiens se dirigeant vers Moscou ont été interceptés.

'Dans le village de Belovskoïe, dans le district de Belgorod, un habitant civil a malheureusement été tué à la suite de la première frappe de missile', a-t-il ajouté sur le réseau social Telegram. L'attaque a également provoqué un incendie dans une 'infrastructure', a-t-il précisé.

Le maire de Moscou, Sergueï Sobianine, a pour sa part fait état d'au moins 14 drones ukrainiens interceptés alors qu'ils se dirigeaient vers la capitale dans la nuit de lundi à mardi.

Sommet de l'OTAN

Ces frappes ukrainiennes interviennent au lendemain de bombardements russes particulièrement intenses contre l'Ukraine, qui ont fait au moins 28 morts, dont 26 à Kiev et dans sa région, selon les autorités. Selon les autorités ukrainiennes, une trentaine de bâtiments résidentiels de la capitale ont été endommagés dans ces frappes.

L'Ukraine a intensifié ces dernières semaines ses frappes en profondeur en Russie, visant particulièrement les infrastructures d'hydrocarbures.

L'OTAN doit se réunir mardi et mercredi à Ankara, en Turquie. Lors de ce sommet, le président ukrainien Volodymyr Zelensky doit rencontrer son homologue américain Donald Trump avec l'espoir d'obtenir davantage de soutien militaire pour son pays et de relancer des efforts de paix au point mort plus de quatre ans après le début de l'invasion russe.

/ATS
 

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