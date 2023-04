Un million de Canadiens sans électricité à cause d'une tempête

Plus d'un million de personnes étaient privées d'électricité dans l'est du Canada mercredi soir, en raison d'une tempête qui a endommagé des lignes électriques. De nombreuses alertes pour pluie verglaçante ont été émises pour le Québec.

Plus de 945'000 clients de la compagnie Hydro-Québec étaient privés d'électricité vers 03h00 jeudi (heure suisse), sur un total de 4,5 millions. 'Les pannes sont principalement causées par la chute de branches ou d'arbres qui cèdent sous le poids du verglas', a expliqué le fournisseur d'électricité sur son site.

Près de la moitié d'entre eux (440'000) se trouvaient à Montréal, où des équipes de la ville travaillaient à dégager les routes endommagées par des arbres cassés et des fils coupés.

Appel à la vigilance

La police de cette ville recevait un 'fort volume d'appels en lien avec le verglas', tandis que la maire de la métropole québécoise Valérie Plante a appelé à la vigilance.

En Ontario, province voisine, plus de 112'000 clients étaient également privés d'électricité en raison d'une tempête hivernale qui a 'provoqué la chute d'arbres et de branches sur les lignes électriques', d'après le fournisseur d'électricité Hydro One.

Dans la capitale canadienne Ottawa, les alertes ont toutefois été levées dans la soirée.

/ATS