Un imam tué par balle à l'extérieur d'une mosquée près de New York

Un imam a été tué par balle mercredi à l'extérieur d'une mosquée de Newark, près de New York, selon des responsables qui ont écarté a priori un crime à caractère raciste.

'Nous ne connaissons pas pour l'instant le mobile de ce crime (mais) les preuves rassemblées jusqu'ici n'indiquent pas d'acte motivé par des préjugés ou du terrorisme intérieur', a déclaré lors d'un point presse le procureur général de l'Etat du New Jersey, Matthew Platkin.

Le magistrat et son adjoint pour le comté d'Essex, Ted Stephens, ont indiqué que l'imam Hassan Sharif, figure locale de Newark, avait été touché par plusieurs balles tirées en pleine rue mercredi à l'aube et qu'il était décédé dans l'après-midi à l'hôpital.

M. Stephens a lui aussi écarté la piste du 'terrorisme' en allusion aux tueries racistes par des suprémacistes blancs. Ce sont d'abord les services de la sécurité publique de Newark, qui avaient indiqué à l'AFP dans la matinée que l'imam avait été grièvement blessé par un ou plusieurs tirs devant la mosquée de cette ville industrielle et multiculturelle à l'ouest de Manhattan, de l'autre côté du fleuve Hudson.

La chaîne CNN a la première annoncé le décès de la victime en citant une source policière.

Par ailleurs, 'Hassan Sharif était depuis 2006 officier de sécurité à l'aéroport international Newark Liberty', a écrit dans un courriel une porte-parole de l'Agence américaine pour la sécurité dans les transports (TSA).

'Nous sommes profondément attristés d'apprendre qu'il est décédé et transmettons nos condoléances à sa famille, ses amis et ses collègues', a-t-elle confirmé à l'AFP.

Avant l'annonce du décès, le gouverneur démocrate du New Jersey Phil Murphy, où résident des centaines de milliers de musulmans et de juifs, a 'assuré la communauté musulmane et les fidèles de toutes croyances que tout serait mis en oeuvre pour leur sécurité'.

De son côté, l'antenne du New Jersey de l'organisation de défense des musulmans américains, Council on American-Islamic Relations (Cair), a appelé mercredi soir à un rassemblement à la mosquée de Newark pour 'exiger que le ou les tireurs contre Hassan Sharif se livrent' aux autorités.

Depuis le début de la guerre à Gaza entre Israël et le mouvement palestinien Hamas, les Etats-Unis et en particulier New York et sa région, dans le nord-est du pays, sont secoués par nombre de manifestations, tensions communautaires et quelques violences sporadiques.

La seule ville de New York, peuplée de 8,5 millions d'âmes, compte près de deux millions d'Américains juifs, deuxième population la plus importante après Israël, et des centaines de milliers d'arabes et de musulmans.

M. Platkin a reconnu qu''à la lumière des évènements internationaux, avec une poussée des préjugés contre nombre de communautés dans notre Etat -- en particulier les musulmans -- beaucoup dans le New Jersey ressentent davantage de peur et de crainte'.

