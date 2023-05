Un cessez-le-feu d'une semaine à partir du 22 mai au Soudan

Les représentants de l'armée soudanaise et des paramilitaires des forces de soutien rapide ont accepté un cessez-le-feu d'une semaine, dès lundi, ont annoncé samedi les Etats-Unis et l'Arabie saoudite. La trêve 'pourrait être prolongée avec l'accord des deux parties'.

Ces dernières ont également 'convenu de faciliter la livraison et la distribution de l'aide humanitaire, de rétablir les services essentiels et de retirer les troupes des hôpitaux et des infrastructures publiques essentielles', précise le communiqué.

Depuis le 15 avril, les combats entre l'armée soudanaise, dirigée par le général Abdel Fattah al-Burhane, et des paramilitaires des forces de soutien rapide (FSR), du général Mohamed Hamdane Daglo, ont fait près d'un millier de morts et plus d'un million de déplacés et de réfugiés. Selon l'ONU, plus d'un Soudanais sur deux a besoin d'aide humanitaire.

/ATS