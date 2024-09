Un bus scolaire percute des piétons en Chine: au moins 11 morts

Un bus scolaire a percuté mardi en Chine des piétons, faisant au moins 11 morts dont cinq élèves, a rapporté la télévision d'Etat CCTV. La cause de l'accident n'est pas encore connue.

Le drame s'est produit à 07h27 (01h27 en Suisse) à l'entrée d'un collège de la localité de Tai'an, dans la province du Shandong. 'Pour l'heure, [on dénombre] 11 personnes décédées dont six parents et cinq élèves', a indiqué CCTV, ajoutant qu'une personne est dans un état critique.

De nombreux établissements scolaires en Chine effectuent leur rentrée cette semaine.

Elèves gisant au sol

Des photographies partagées sur les réseaux sociaux chinois montrent des élèves gisant sur le sol, les vêtements maculés de sang. Des adultes sont à leurs côtés pour, semble-t-il, leur prodiguer les premiers soins. L'AFP n'a pas été en mesure de vérifier de manière indépendante l'authenticité de ces images.

Le bus scolaire qui apparaît sur les clichés peut transporter un maximum de 52 personnes, est-il indiqué sur une portière.

Le conducteur est détenu par la police et la cause du drame fait l'objet d'une enquête, selon la télévision d'Etat chinoise.

Les accidents mortels de la route sont fréquents en Chine, en raison du laxisme des mesures de sécurité routière et du non-respect des règles de circulation. En juillet, un véhicule avait foncé sur des piétons dans la ville de Changsha (centre), faisant huit morts et cinq blessés.

