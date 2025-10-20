Un avion-cargo quitte la piste à Hong Kong: deux morts

Deux personnes ont été tuées lundi avant l'aube à Hong Kong, quand un avion de transport de ...
Photo: KEYSTONE/AP/Chan Long Hei

Deux personnes ont été tuées lundi avant l'aube à Hong Kong, quand un avion de transport de fret a heurté un véhicule au sol lors de son atterrissage, a indiqué la police. Le Boeing 744 est ensuite sorti de la piste et s'est abîmé en mer.

Les quatre membres d'équipage à bord de l'avion-cargo en provenance des Emirats arabes unis ont été secourus et transportés à l'hôpital, alors que deux membres du personnel au sol ont été touchés et sont tombés à la mer, a déclaré le département de l'aviation civile de Hong Kong dans un communiqué.

L'un des hommes à bord du véhicule, âgé de 30 ans, a été déclaré mort sur place. Un autre occupant, âgé de 41 ans, a été déclaré mort après avoir été transporté d'urgence à l'hôpital.

La piste nord de l'aéroport a été temporairement fermée, ont indiqué les autorités. Les deux autres pistes continuent à fonctionner.

/ATS
 

