Un accord possible avec l'Iran ? Trump se donne « dix jours »

Donald Trump a affirmé jeudi se donner 'dix jours' pour décider si un accord avec l'Iran est possible. Il le souhaite 'pertinent' sans quoi 'de mauvaises choses' arriveront, alors que les Etats-Unis ont mis en place au Moyen-Orient une imposante force de frappe.

'Nous devrons peut-être aller plus loin, ou peut-être pas, nous allons peut-être conclure un accord. Vous le saurez probablement dans les dix prochains jours', a déclaré le président américain dans un discours à Washington devant son 'Conseil de paix', qui tenait sa première réunion.

/ATS