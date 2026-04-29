Ukraine: une sexagénaire tuée dans une frappe russe à Chostka

Une sexagénaire a été tuée à la suite de frappes russes sur des immeubles d'habitation à Chostka, dans la région de Soumy, dans le nord-est de l'Ukraine. Les civils ukrainiens sont soumis quotidiennement à des bombardements russes depuis le début de la guerre en 2022.

'Malheureusement, une habitante âgée de 60 ans est morte d'un empoisonnement au monoxyde de carbone' en raison des incendies provoqués par ces frappes, a indiqué le chef de l'administration militaire régionale, Oleg Grygorov, sur le réseau social Telegram.

Selon un rapport de la mission de surveillance des droits de l'homme de l'ONU en Ukraine (HRMMU) publié au début janvier, près de 15'000 civils ukrainiens ont été tués depuis cette date.

/ATS