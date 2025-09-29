Ukraine: une famille tuée dans une frappe russe à Soumy

Une famille de quatre personnes a été tuée dans une frappe de drone russe dans la région de Soumy, dans le nord de l'Ukraine, a indiqué mardi matin le chef de l'administration militaire régionale. La région, limitrophe à la Russie, est régulièrement bombardée.

'Ce soir, l'ennemi a ciblé un immeuble résidentiel dans le village de Tchernechchyna, dans l'agglomération de Krasnopillia, avec un drone d'attaque', a écrit Oleg Grygorov sur le réseau social Telegram. 'Un couple avec deux jeunes enfants vivait dans cette maison. Malheureusement, personne n'a réussi à s'échapper'.

'Les secouristes ont extrait les corps de quatre personnes décédées sous les décombres, les parents et leurs fils âgés de 6 et 4 ans', a-t-il précisé.

Dans la nuit de samedi à dimanche, une vaste attaque de centaines de drones et missiles russes contre l'Ukraine a fait au moins quatre morts à Kiev, parmi lesquels une fillette de 12 ans, et des dizaines de blessés à travers le pays

Offensive en avril

La Russie avait lancé une offensive dans la région de Soumy après avoir fini en avril de repousser les forces ukrainiennes de la région russe de Koursk, dont elles occupaient une petite partie depuis l'été 2024.

L'essentiel des combats se déroule cependant dans l'est du pays, où l'armée russe, qui a lancé en 2022 une offensive d'ampleur contre l'Ukraine, a accéléré sa progression ces derniers mois face à un adversaire moins nombreux et moins bien équipé. Les forces du Kremlin occupent au total environ 20% du territoire ukrainiens.

Après trois ans et demi d'invasion lancée par la Russie, les efforts diplomatiques engagés par le président américain Donald Trump pour mettre fin aux combats sont au point mort.

/ATS