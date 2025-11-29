Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Au moins une personne a été tuée et onze autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche ...
Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Photo: KEYSTONE/AP/Efrem Lukatsky

Au moins une personne a été tuée et onze autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.

Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu'une 'attaque de l'ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées'.

Il a évoqué une nouvelle offensive de 'drones' russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.

/ATS
 

Actualités suivantes

France: le chef du RN agressé lors d'une séance de dédicaces

France: le chef du RN agressé lors d'une séance de dédicaces

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 23:31

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 17:39

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 16:13

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 09:35

Articles les plus lus

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

En Turquie, Léon XIV visite la Mosquée bleue d'Istanbul

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 09:35

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Royaume-Uni : Jeremy Corbyn lance un nouveau parti « socialiste »

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 16:13

Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Le bilan des inondations grimpe au Sri Lanka et en Indonésie

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 16:19

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

L'extrême droite allemande refonde son organisation de jeunesse

Monde    Actualisé le 29.11.2025 - 17:39