Ukraine: une attaque russe près de Kiev fait au moins un mort

Au moins une personne a été tuée et onze autres ont été blessées dans la nuit de samedi à dimanche en Ukraine, dans une attaque de drones attribuée à la Russie près de Kiev, ont annoncé les autorités. La veille, les bombardements avaient frappé la capitale ukrainienne.

Mykola Kalachnyk, le chef de l'administration militaire de la région de Kiev, a déploré sur le réseau social Telegram qu'une 'attaque de l'ennemi sur Vychhorod ait tué une personne et en ait blessé 11, dont six ont été hospitalisées'.

Il a évoqué une nouvelle offensive de 'drones' russes, comme tout au long de la nuit de vendredi à samedi sur plusieurs quartiers de la capitale ukrainienne.

/ATS